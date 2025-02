Iga Świątek zdominowała w ostatnich sezonach turniej WTA 1000 w Dosze. Polka wygrała trzy poprzednie edycje zmagań i już za kilkadziesiąt godzin przystąpi do walki o obronę tytułu. Podczas piątkowego losowania okazało się, że nasza reprezentantka rozpocznie udział w turnieju w stolicy Kataru od starcia z Marią Sakkari lub kwalifikantką . Raszynianka musiała zatem zaczekać na sfinalizowanie eliminacji, by poznać swoją drugą potencjalną przeciwniczkę.

Wczoraj okazało się, że przeciwniczką Greczynki w walce o możliwość starcia z Igą Świątek w 1/16 finału będzie Elena-Gabriela Ruse . Rumunka awansowała do głównej rywalizacji dzięki wygranym z Taylor Townsend oraz Darią Saville. Teoretycznie faworytką batalii o miejsce w drugiej rundzie była mistrzyni turnieju WTA 1000 w Guadalajarze z 2023 roku, ale w ostatnim czasie Sakkari nie błyszczy formą. W związku z tym nie należało skreślać Ruse, która nie miała tak naprawdę nic do stracenia. Ewentualnym zwycięstwem mogła tylko zyskać.

Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze. Wyłoniło ją starcie Sakkari - Ruse

Pojedynek rozpoczął się od przełamania na korzyść Rumunki, ale następne minuty należały do Marii, która w pewnym momencie miała nawet piłkę na 4:1 przy własnym podaniu. Nie zdołała jej jednak wykorzystać i nastąpił kolejny zwrot akcji. Elena-Gabriela wygrała cztery gemy z rzędu i nagle zrobiło się 5:3 dla 112. rakiety świata. Greczynka do końca walczyła o odrobienie strat, miała nawet piłkę na 5:5 . Ostatecznie Ruse zdołała jednak wykorzystać drugiego setbola przy swoim serwisie i zamknęła premierową odsłonę rezultatem 6:4.

Mimo dużej straty Elena-Gabriela nie poddawała się i zaczęła gonić przeciwniczkę. W siódmym gemie pojawił się nawet break point, który całkowicie mogłaby zniwelować przewagę przełamań po stronie przeciwniczki. Zarówno wtedy, jak i w dziewiątym rozdaniu Sakkari wyratowała się i ostatecznie utrzymała bezpieczną różnicę. Dzięki temu Maria doprowadziła do trzeciej partii rezultatem 6:3.

Początek decydującej odsłony przypominał to, co działo się w drugim secie. Greczynka objęła prowadzenie 3:0 z podwójnym przełamaniem. Wtedy Ruse poprosiła o przerwę medyczną, narzekała na problemy w okolicach dolnego odcinka pleców. Po kilkuminutowej pomocy, Rumunka postanowiła jeszcze kontynuować spotkanie. Przy stanie 4:6, 6:3, 4:0 40-30 z perspektywy Greczynki podjęła jednak decyzję o kreczu. Tym samym zobaczymy siódmą bezpośrednią batalię pomiędzy Świątek i Sakkari. Pierwsze trzy spotkania, rozegrane w 2021 roku, zakończyły się po myśli Marii. Później Iga zdominowała tę rywalizację i w najbliższych kilkudziesięciu godzinach otrzyma szansę, by wyjść na prowadzenie 4-3 w zestawieniu H2H.