Świątek zaraz wyjdzie na kort. Została oceniona. "Nigdy nie wyglądała lepiej"

Świątek w Dausze będzie bronić tytułu i 1000 punktów w rankingu WTA. Na Australian Open grała na szybkich kortach, które zazwyczaj nie były dla niej najbardziej szczęśliwe, ale doszła aż do półfinału - wszystko to zapewne dzięki współpracy z Wimem Fissettem, który szuka nowych metod i taktyk dla Polki.

Iga Świątek będzie rządzić w Dausze?

W 2024 roku w finale turnieju w Dausze Iga Świątek pokonała pewnie Jelenę Rybakinę. W tym roku jest spora szansa, że trafi na nią na wcześniejszym etapie rozgrywek. Jeśli nie dojdzie do żadnych niespodzianek to właśnie Świątek i jej aktualnie największa rywalka, Aryna Sabalenka, zagrają ze sobą w finale tego turnieju. Świątek pokazała się już z bardzo dobrej strony na tegorocznym Australian Open, co zauważyli eksperci.

Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Która zostanie królową twardych kortów?

Cohen dodał również, że to "Sabalenka jest obecnie niewątpliwie najlepszą zawodniczką na twardych kortach na świecie, ale to na tradycyjnych, szybkich kortach twardych". Iga Świątek lepiej sprawdza się za to na kortach wolniejszych, co pokazały jej sukcesy z ubiegłego roku m.in. z Dausze czy Indian Wells.