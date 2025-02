Hurkacz poległ w Rotterdamie, ale to nie koniec. Światowe media zachwycone

Hubert Hurkacz w turnieju ATP 500 w Rotterdamie prezentował się bardzo dobrze. Polak dotarł aż do półfinału, gdzie spotkał się jednak z Carlosem Alcarazem. Panowie stworzyli naprawdę wysokiej klasy widowisko sportowe, ale ostatecznie zgodnie z oczekiwaniami to Alcaraz awansował do finału. Występ naszego zawodnika nie uszedł uwadze zagranicznych mediów. "Był jak huragan" - napisali dziennikarze dziennika "Sport.es".