Iga Świątek walczy nie tylko o punkty. Miliony za wygraną w turnieju

Katarczycy nie żałują pieniędzy na uczestniczki organizowanego przez nich turnieju. Już uczestniczki pierwszej rundy mogą wygrać niemałe pieniądze. Aż trzy Polki będą miały szansę na to, by powalczyć o spore sumy i ważne punkty w rankingu WTA. Iga Świątek ma do obronienia aż 1000 - w poprzednim roku udało jej się wygrać w Dosze.