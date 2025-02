Rybakina na drodze Świątek, pech Sabalenki. Oto drabinka WTA 1000 w Dosze

Znamy drabinkę WTA 1000 w Dosze. Wiemy, z kim może zacząć Iga Świątek

Na wolny los nie mogły za to liczyć Magdalena Fręch oraz Magda Linette. One przystąpią do rywalizacji już od pierwszej rundy. Zawodniczka urodzona w Łodzi trafiła na Beatriz Haddad Maię, a z kolei poznanianka zagra z kwalifikantką. Jeśli Fręch i Linette wygrają swoje pojedynki, to w drugiej rundzie trafiają na siebie. Już w ćwierćfinale może dojść do starcia Igi Świątek z Jeleną Rybakiną lub Mirrą Andriejewą. Wcześniej czeka jednak na Polkę kilka potencjalnie groźnych nazwisk: Linda Noskova, Donna Vekić czy Julia Putincewa. O pechu może mówić także Aryna Sabalenka, która w swojej połówce ma Coco Gauff. Białorusinka rozpocznie od starcia z Emmą Raducanu lub Jekateriną Aleksandrową.