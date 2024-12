Zaraz kolejny turniej, a Iga Świątek nie trenuje. Pokazała zdjęcia z raju

Iga Świątek ma teraz chwilę czasu na odpoczynek, nim wróci na kort. W najbliższym czasie jej celem będzie turniej World Tennis League w Abu Zabi. Póki co, Polka postawiła jednak na wypoczynek i spędzanie wolnego czasu nie tylko aktywnie. Do sieci wrzuciła swoje zdjęcia z pobytu na rajskich Malediwach. Zdjęcia wyraźnie pokazują, że gwiazda odpoczywa, co jest bardzo dobrym sygnałem po trudnej dla niej końcówce sezonu.