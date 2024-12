Iga Świątek w końcu ma wolne. Zaskakujące, czym się zajęła

Iga Świątek ma za sobą trudny czas

Iga Świątek z pewnością jak najszybciej chciałaby zapomnieć o tym, co wydarzyło się kilkanaście tygodni temu, kiedy to wycofała się z kilku turniejów i niemal całkowicie zniknęła . Teraz wiemy już, że powodem był pozytywny test antydopingowy, a konkretnie substancja, która znalazła się w przyjmowanej przez nią melatoninie. Wprawdzie sprawa została wyjaśniona, jednak dość mocno odbiła się na psychice Polki.

W wywiadzie, którego udzieliła Anicie Werner, wyznała, że przez tę całą sytuację czuje się, jakby miała nie 23, a 40 lat . Dodatkowo musiała sama pokryć koszty ekspertyz, prawników itp., co kosztowało ją ponad 350 tys. zł, jednak, jak sama przyznała, był to już najmniejszy problem.

Polka sezon zakończyła na 2. pozycji tuż za swoją największą rywalką, Aryną Sabalenką, i liczy na to, że w kolejnym już z czystą głową będzie mogła podejść do rywalizacji. Tymczasem obecnie korzysta z wolnego czasu . Zaskakujące, jaki sposób rozrywki wybrała ostatnio.

Tak relaksuje się Iga Świątek

Będąc tam, zamieściła post, w którym podziękowała za wsparcie, które otrzymała podczas całego sezonu. Dała też jasno do zrozumienia, że jest wyczerpana i potrzebuje się całkowicie odprężyć. "Czas odpocząć. Bardzo potrzebują tego moje ciało i moja głowa. Dziękuję każdej życzliwej osobie, która wspiera ten mój maraton. Widzimy się niebawem" - napisała wówczas.

Teraz z kolei pokazała inny sposób spędzania wolnego czasu. Większość fanów tenisistki wie, że jest ona fanką układania klocków Lego, a na dodatek jest także ambasadorką firmy. I to właśnie tę rozrywkę wybrała w niedzielne przedpołudnie, czym pochwaliła się na instastory. Emotikonka zielonej baterii jasno daje do zrozumienia, że Iga ładuje swoje baterie i tego typu rozrywki bardzo jej pomagają resetować głowę. Przy okazji składania kolejnego modelu popijała też ulubioną kawę, zatem dzień z pewnością może zaliczyć do udanych.