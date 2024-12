Przełomowy sezon w karierze Jasmine Paolini. Dwa finały wielkoszlemowe, oba przegrane

Mimo porażki uśmiech nie znikał z twarzy Paolini. Był to dla niej pierwszy w karierze wielkoszlemowy finał, który pozwolił jej do tego wspiąć się jeszcze wyżej w rankingu WTA. A do tego otworzył drogę do kolejnych finałów.