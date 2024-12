Zaatakował Świątek, został wyrzucony z jej teamu. Nagle uderzył w Nadala. "Nienawidziłem go"

Iga Świątek 28 listopada 2024 roku przekazała światu szokującą nowinę. Polka poinformowała, że była zawieszona za uzyskanie pozytywnego wyniku testu dopingowego podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a mimo tego nasza gwiazda zagrała w kilku turniejach pod koniec roku. "Nareszcie mogę i dlatego od razu dzielę się z wami najcięższym doświadczeniem w moim życiu" - w taki sposób nasza gwiazda rozpoczęła poruszające nagranie, które pojawiło się na jej Instagramie. Reklama

"Przez ostatnie 2,5 miesiąca poddałam się surowemu postępowaniu agencji ITIA, które potwierdziło moją niewinność. Jedyny pozytywny test antydopingowy w mojej karierze z niewiarygodnie niskim stężeniem substancji zabronionej, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, sprawił, że pod znakiem zapytania stanęło wszystko, na co pracowałam przez całe życie. Ja i cały mój Zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione, a ja mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Zostawiam wam długi filmik i dziś czuję też ulgę, że to już koniec" - przekazała w dalszej jego części.

Świątek została zawieszona na okres ledwie miesiąca, przez co straciła szansę na obronę pozycji liderki rankingu WTA podczas turniejów w Azji. Tam naszą gwiazdę w tym zestawieniu wyprzedziła Aryna Sabalenka, która ostatecznie skończyła rok z numerem jeden przy swoim nazwisku. Kara miesięcznego zawieszenia nie spodobała się sporej części tenisowego świata, który uważał ją za wręcz śmieszną, w kontekście tego, jakie dostawali inni tenisiści, choć wiadomo, że każdy przypadek jest indywidualny. Reklama

Najgłośniej w tej sprawie wypowiadali się Nick Kyrgios oraz Simona Halep. Australijczyk stał się wręcz nieformalnym wodzem ruchu "AntyŚwiątek". Tenisista, który wraca niebawem na korty w wielu miejscach krytykował Polkę i został nawet usunięty z jej zespołu na World Tennis League. 29-latek postanowił pójść dalej, bo uderzył w tenisową świętość, za którą uchodzi rzecz jasna Rafael Nadal. Australijczyk zrobił to na kilkanaście dni po zakończeniu kariery wielkiego Hiszpana.

- Nie mogłem go znieść. Nienawidziłem go i gardziłem nim tak bardzo, kiedy widziałam go chodzącego niedaleko. To był człowiek, który zawsze mnie motywował. Gdybym z nim zagrał, podniósłbym się i spróbował uzyskać najlepszy tenis, jaki mógłbym grać. Kiedy z nimi grałem, nie czułem tej złości, co w stosunku do Federera czy Novaka - powiedział kontrowersyjny tenisista w rozmowie cytowanej przez "tennis-infinity.com".

A to nie był koniec. - Jeśli grałem przeciwko Rafie, wszyscy w naszych akademiach w domu go uwielbiali, oni mówili: "on jest bardzo pracowitym zawodnikiem, robi to i tamto". Pomyślałem: "Nie mogę znieść tego gościa". Chciałem pokazać ludziom, że można po prostu dobrze się bawić, wyluzować i pokonywać ludzi w ten sposób" - zakończył Kyrgios. Australijczyk wraca do gry już w nadchodzącym roku. Ma on wystąpić w Australian Open przed własnymi kibicami. Reklama

Rafael Nadal / AFP

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI / AFP