Świątek dokonała zmiany w sztabie, w mediach poruszenie. Co za wieści przed Australian Open

Iga Świątek jeszcze w trakcie sezonu dokonała wielkiej zmiany w sztabie szkoleniowym - Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette. To właśnie pod okiem Belga szykuje się do startu w Australian Open. Przed wielkoszlemowym turniejem nadeszła ważna, a zarazem pozytywna dla raszynianki wiadomość. To właśnie ona przystąpi do rozgrywek w dużo lepszej sytuacji, aniżeli Aryna Sabalenka.