WTA ogłasza ws. Igi Świątek i to tuż przed początkiem sezonu. Cel jest jasny

Zamieszanie wokół Igi Świątek , która została ukarana symbolicznym, miesięcznym zawieszeniem, za wykrycie u niej trimetazydyny, powoli cichnie. Polka szybko wytłumaczyła wpadkę dopingową, wyjaśniła, że przyjęła zakazaną substancję przypadkiem przez zanieczyszczoną partię melatoniny i po zakończeniu kary może już spokojnie przygotowywać się do kolejnego sezonu.

Tenisistka z Raszyna niebawem weźmie udział w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi (19-22 grudnia), a następnie pojedzie na drużynowe rozgrywki United Cup , którymi oficjalnie zainauguruje sezon. Później przeniesie się do Melbourne, gdzie rozpocznie przygotowania do wielkoszlemowego Australian Open.