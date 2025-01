Mam wrażenie, że moja wiara w samą siebie rośnie wraz z każdym dniem. Im więcej spotkań rozgrywam w taki właśnie sposób, tym bardziej utrzymuję się w przekonaniu, że jestem na tym poziomie i mogę na nim być każdego dnia. Teraz chodzi o to, by powtarzać to co tydzień. Z fizycznością, jaką starałam się wnosić do swojej gry, powinnam być w tym wszystkim bardziej powtarzalna. To powinno pomóc mi zachować stabilność przez cały rok. Ostatecznie będę coraz więcej trenować przez starty w turniejach. Mam nadzieję, że to ustabilizuje się więc wraz z biegiem czasu

~ stwierdziła 28-latka