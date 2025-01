Jasna wiadomość dla Świątek. Sabalenka nie gryzła się w język. "To zarozumiałe"

Czy jednak tym razem Białorusinka podchodzi do sprawy zupełnie inaczej niż przy pierwszym podejściu? Na to pytanie nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć.

Sama nie wiem. To tylko ranking, wiecie? W pewnym momencie po prostu już się na tym nie skupiasz, a koncentrujesz się na sobie. I myślę, że to jest właśnie moje podejście. Nie chodzi o ranking. Nadal musisz wychodzić na kort, nadal musisz rywalizować. Nadal musisz każdego dnia udowadniać, że zasługujesz na miejsce, w którym się znajdujesz

Australian Open. Aryna Sabalenka mówi wprost. "Dlatego ciężko pracuję"

Aryna Sabalenka została zapytana także o to, czy rzeczywiście - jak twierdzi wielu sportowców - łatwiej jest gonić niż uciekać, utrzymując się na szczycie i czy po awansie na fotel liderki rankingu WTA musiała mierzyć się z trudnymi dla siebie momentami. Mówiąc o tej kwestii Białorusinka wysłała jasną wiadomość do Igi Świątek oraz pozostałych zawodniczek, czających się za jej plecami. I czekających na okazję do ataku.

- Myślę, że każda z nas jest inna. Ale w moim przypadku to coś zawsze tkwiło w moim charakterze. Zawsze lubiłam rywalizację i stawianie czoła naprawdę trudnym wyzwaniom. Osobiście lubię być tą, którą wszyscy ścigają. Podoba mi się to uczucie. To mnie napędza i pozwala mi utrzymać motywację, ponieważ wiem, że tarcza z celem, w który każdy chce trafić, wyrysowana jest na moich plecach. A ja naprawdę to lubię. Właśnie dlatego ciężko pracuję, by upewnić się, że nikt nie będzie w stanie mnie dopaść - zadeklarowała odważnie Aryna Sabalenka.