Iga Świątek przerwała milczenie. Powody dwumiesięcznej absencji już jasne

Po US Open Świątek nie pojawiła się na korcie niemal przez dwa miesiące , co wywołało sporą polemikę w mediach. Z początku 23-latka nie chciała wyjawić, co było powodem tak długiej absencji. Milczenie przerwała dopiero jakiś czas po zakończeniu zmagań w Billie Jean King Cup. Tenisistka postanowiła wreszcie podzielić się z całym światem wstrząsającą wiadomością - w jej organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonej substancji .

Wokół osoby Polki rozpętała się prawdziwa burza. Chociaż lwia część kibiców, ekspertów i osób ze środowiska stanęła po jej stronie , nie brakowało także głosów krytyki pod jej adresem . Niewątpliwie jest to dla mistrzyni Roland Garros niezwykle trudny i stresujący okres. A mimo to pojawił się niewielki promyczek nadziei. Nadziei na wyróżnienie, które, chociaż w niewielkim stopniu mogłoby osłodzić gorzkie chwile raszynianki.

WTA ogłasza, Świątek przed szansą na wyróżnienie. Kolosalna przewaga Polki

W najbliższym czasie Iga Świątek może zatem otrzymać wyróżnienie, które z pewnością odciągnęło by chociaż na chwię myśli od stresującej sytuacji związanej z "wpadką antydopingową", a do tego mogłoby posłużyć jako motywacja przed zbliżającymi się startami. Tymczasem Polka czeka na koniec zawieszenia, które obowiązuje do 4 grudnia do północy.