Chwilę po informacji sztabu Igi Świątek o znalezieniu się zabronionej dla sportowców trimetazydyny w organizmie polskiej tenisistki, francuskie "L'Equipe" porównało sytuację naszej rodaczki do zawieszonej na cztery lata łyżwiarki Kamili Walijewej. To jednak całkiem dwie inne sprawy, co zaznaczyła także trzynasta rakieta świata Diana Sznajder.