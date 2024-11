Znana tenisistka dołączyła do krytyki Igi Świątek. Wymowna reakcja finalistki Wimbledonu

Iga Świątek wciąż musi ponosić konsekwencje odnalezienia w jej organizmie śladowych ilości trimetazydyny i to nie tylko w kontekście sportowym, ale również wizerunkowym. W ostatnim czasie do krytyki Igi Świątek przyczynił się m.in. Nick Kyrgios. Teraz do chóru dołączyła jeszcze jedna tenisistka, Kanadyjka Eugienie Bauchard. Wszystko zaczęło się od dyskusji o tym, że dwa numery jeden w tym roku miały po jednym pozytywnym teście.