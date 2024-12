Nick Kyrgios jest postacią dość kontrowersyjną, która mówi otwarcie to, co myśli. Ostatnio "ofiarą" jego słów padła Iga Świątek. Grecki tenisista powiedział m.in., że każdy może użyć wymówki "nie wiedziałem" w kontekście pozytywnego testu antydopingowego Polki. Teraz 29-latkowi, a także pozostałym krytykom Świątek odpowiedział jej trener - Wim Fissette. - Myślę, że ci, którzy mają tak negatywne podejście do tej kwestii, powinni zadać sobie kilka pytań na temat raportu Igi - powiedział cyt. przez "Corriere della Sera".