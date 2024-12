5:2 i fatalny zwrot akcji. Iga Świątek pokonana przez mistrzynię olimpijską

W pierwszym meczu trzeciej edycji World Tennis League, Team Falcons w sensacyjnych okolicznościach pokonał ekipę Hawks z Aryną Sabalenką w składzie. Białorusinka wygrała swoje pojedynki w singlu i deblu, ale wszystko odwróciło się podczas rywalizacji Andrieja Rublowa z Jordanem Thompsonem. Rosjanin doprowadził do dwóch dogrywek, z których wyszedł zwycięsko. Dzięki temu to zespół Jeleny Rybakiny cieszył się z wygranej 29-26 . Na korzyść obu ekip działał jednak fakt, że zgromadziły w tym starciu bardzo dużo punktów, które przełożą się na końcową tabelę.

Tuż po godz. 14:00 do gry wkroczyły zespoły Eagles i Kites. Na mecze z udziałem Igi Świątek trzeba było chwilę zaczekać. Jej batalie poprzedzały dwa inne spotkania - mikst i męski singiel. W grze mieszanej zobaczyliśmy Paulę Badosę i Aleksandra Szewczenkę. Hiszpańsko-kazachski duet prowadził już 3:1 , ale później przegrał cztery gemy z rzędu i ostatecznie to Jasmine Paolini i Casper Ruud cieszyli się z wygranej 6:4.

Później doszło do singlowego starcia Szewczenki z Ruudem. Rosjanin reprezentujący Kazachstan słabo rozpoczął pojedynek, przegrywał z Norwegiem już 1:3. Wtedy wyraźnie się rozochocił. Złapał swoje momentu i miał nawet dwie okazje, by wyjść na prowadzenie 4:3 z przełamaniem. Niewykorzystane okazje zemściły się w dziesiątym gemie. Grający spokojnie Casper dopiął swego i zwyciężył 6:4. Dzięki temu podwyższył przewagę Kites do stanu 12-8.