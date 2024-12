Kolejne zdjęcia Igi Świątek z prywatnej wyspy trafiły do sieci. Coś takiego

Iga Świątek ma za sobą jeden z najtrudniejszych sezonów w karierze. O ile do turnieju US Open prawie wszystko szło po jej myśli, o tyle później nagle zniknęła i fani poważnie niepokoili się, co się z nią dzieje. Tajemnica została ujawniona dopiero pod koniec roku. Po zakończeniu sezonu tenisistka potrzebowała porządnego odpoczynku. Udała się więc na prywatną wyspę na Malediwy. Teraz wróciła wspomnieniami do tych chwil i opublikowała nowe zdjęcia.