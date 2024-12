Trzęsienie ziemi w tenisie. Triumfator Wimbledonu zawieszony, niecały miesiąc po Świątek

Nasza rodaczka szybko to udowodniła, dzięki czemu skończyło się "tylko" na miesięcznym zawieszeniu. Cudzysłów w poprzednim zdaniu nie pojawił się bez powodu. Podopieczna Wima Fissetta musiała odpuścić kilka ważnych turniejów, w efekcie czego nie legitymuje się obecnie numerem jeden światowego tenisa .

Max Purcell odpocznie od gry w tenisa. ITIA przedstawia szczegóły

Niestety na 23-latkę wylał się też ogromny hejt. Na szczęście powoli zaczyna on ucichać. Całkiem możliwe, że pod koniec grudnia skończy się on zupełnie, ponieważ w kontekście dopingu głośno robi się o innym znanym nazwisku. Grę w w najbliższym czasie zupełnie musi odpuścić Max Purcell, o czym na łamach oficjalnej strony internetowej poinformowała ITIA. "Max Purcell przyznał się do naruszenia tenisowego programu antydopingowego" - czytamy już w nagłówku.