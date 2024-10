Sabalenka reaguje na detronizację Igi Świątek. Krótko i dosadnie

Aryna Sabalenka w ostatnim czasie na kortach jest niemal nie do pokonania. Radzi sobie z nią właściwie tylko Karolina Muchova. Czeszka wróciła do gry po kontuzji i to właśnie ona wyeliminowała Białorusinkę z gry w turnieju w Pekinie już na etapie ćwierćfinału. Od Waszyngtonu aż do Wuhan największa rywalka Igi Świątek prezentowała wybitną formę.

Iga Świątek zdetronizowana

Polka wróci do gry dopiero w Rijadzie na WTA Finals. Tam ma jeszcze szansę na to, by odzyskać fotel liderki przed zakończeniem sezonu. Zmiana przepisów doprowadziła do tego, że w rankingu doszło do sporego zamieszania i choć Świątek pozycję liderki miała utracić dopiero 28 października, stało się to po aktualizacji rankingu z tego tygodnia.