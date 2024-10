Wim Fissett to nowy trener, z którym współpracę postanowiła nawiązać liderka rankingu WTA - Iga Świątek. Belg zdążył już udzielić pierwszych wypowiedzi medialnych w nowej dla siebie roli. 44-latek stawia sprawę jasno. Chce, by Polka błyszczała nie tylko na kortach ziemnych. - Odnoszenie sukcesów na pozostałych imprezach Wielkiego Szlema jest naszym celem - zadeklarował. Nazwał przy okazji Igę Świątek sformułowaniem, które zapewne przypadnie jej do gustu.