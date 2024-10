Rezygnacja pogromczyni Świątek. Kolejna zagadka przed startem WTA Finals rozwiązana

Do rozpoczęcia WTA Finals pozostały tylko dwa tygodnie. Mamy już coraz mniej niewiadomych przed imprezą rozgrywaną w Rijadzie. Kolejną zagadkę rozwiązała nam... Jessica Pegula. Amerykanka, która pokonała Igę Świątek w ćwierćfinale US Open, była ostatnią zawodniczką mogącą pozmieniać pozycje w czołówce rankingu WTA Race. 30-latka, chociaż znajdowała się na wstępnej liście startowej do turnieju WTA 500 w Tokio, ostatecznie zrezygnowała z japońskich zmagań. W związku z tym znamy już koszyki przed losowaniem grup WTA Finals.