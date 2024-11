Sezon na fotelu liderki światowego rankingu kończy Białorusinka, która wygrała Australian Open oraz US Open, a pod nieobecność Świątek odrobiła straty do Polki i wyprzedziła ją w zestawieniu. Ta roszada na szczycie klasyfikacji sprawia, że kolejny sezon zapowiada się ekscytująco, czego zresztą spodziewają się też eksperci współpracujący z WTA. W analizie opublikowanej na stronie organizacji rozłożyli na czynniki pierwsze ostatnie miesiące oraz przedstawili prognozy dotyczące tego, co może czekać nas w przyszłości.

