To już koniec, Coco Gauff reaguje. Od tego zaczęła zwycięskie przemówienie

Coco Gauff pokazała w sobotnim finale WTA Finals sporo dobrego tenisa i sportową niezłomność charakteru. Przegrała pierwszego seta 3:6, w drugim musiała odrabiać wynik 1:3, a w trzecim 3:5. Dała jednak radę odwracać losy partii i została najmłodszą zwyciężczynią tego turnieju od 2004 roku i Marii Szarapowej. To także pierwszy amerykański triumf od dziesięciu lat i legendarnej Sereny Williams, do której często porównywana jest Cori.

Coco Gauff wyczerpana po sezonie. "Dobrze, że to koniec"

- Jestem zmęczona i szczęśliwa, że sezon się skończył. To był świetny mecz, Qinwen grała świetny tenis, starałam się jak mogłam, aby się utrzymać w grze i w żadnej chwili się nie poddałam. Byłam w takich sytuacjach w przeszłości i odwracałam rezultaty. Bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić ponownie - rozpoczęła (cytaty za tennisuptodate.com). Następnie przeszła do gratulacji.

Chcę pogratulować Qinwen niesamowitego meczu i turnieju. Miałaś wspaniały sezon. Zdobyłaś złoty medal igrzysk olimpijskich i dotarłaś do tak wielu finałów. Mam nadzieję, że zagramy razem jeszcze wiele kolejnych. Gratulacje również dla twojego zespołu. Jesteście bardzo mili. To fajna rywalizacja

Zwróciła się także do swojego boksu, w którym był obecny trener Matt Daly. Współpracują od końcówki września, a już dało to tak wymierny efekt. - Chciałabym podziękować mojemu zespołowi. To był długi sezon. Chcę powiedzieć "dziękuję". Ten tydzień był bardzo zabawny. Wygrywam czy przegrywam, zawsze dobrze się z wami bawię. Dziękuję moim rodzicom. Moja mama jest tutaj. Mój tata, brat, dziadkowie oglądają to w domu. Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi tu być - zakończyła.