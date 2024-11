Billie Jean King Cup Finals to zwieńczenie sezonu w kobiecym tenisie. Trzeci raz z rzędu na imprezie meldują się reprezentantki Polski, które zmagania miały rozpocząć jako pierwsze, w środę. Fatalne warunki pogodowe storpedowały jednak plany organizatorów , choć to akurat w Maladze najmniejszy problem w obliczu dramatu ludzi, którzy walczą z nieobliczalnym żywiołem. Po ogromnej powodzi w rejonie Walencji, teraz południowe regiony kraju zmagają się z kataklizmem. Środowe spotkania przeniesiono na piątek, zaś rozegranie czwartkowych stanęło pod znakiem zapytania .

Na inaugurację rywalizacji w finałach przeciwniczkami Biało-Czerwonych będą Hiszpanki. W kadrze gospodarzy znalazły się Paula Badosa, Jessica Bouzas Maneiro, Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera (w ostatniej chwili zastąpiła brązową medalistkę igrzysk olimpijskich w deblu - Cristinę Bucsę ) i Nuria Parrizas-Diaz. Ostatnia z wymienionych tenisistek to postać szczególnie ciekawa. Ma już bowiem za sobą... roczną "emeryturę", na którą przeszła w dramatycznych okolicznościach.

Tenisistka na rok zniknęła ze światowych kortów. Teraz ujawnia dramatyczne okoliczności

Zajmująca 98. miejsce w rankingu WTA zawodniczka w wieku 24 lat zniknęła ze światowych kortów. Teraz przy okazji występu w Maladze ujawniła w rozmowie z Punto de Break przykre szczegóły. - Zawsze musiałem trenować sama, ponieważ nigdy nie otrzymałam pomocy, tylko moja mama była w stanie mi pomóc. Przestałam grać, bo nie było już na to pieniędzy - przyznała po jednej z sesji treningowych.

By zarobić i być w stanie kontynuować karierę, tenisistka musiała zrobić sobie przerwę od profesjonalnej gry. - Prawda jest taka, że na tym etapie przeżyłam bardzo zły okres, musiałam zregenerować się psychicznie, bo było to dla mnie coś bardzo trudnego. Zaczęłam pracować, zdobyłam tytuł trenera, grałam w turniejach krajowych i drużynowych, a wszystko po to, aby zyskać ekstra pieniądze - tłumaczyła.