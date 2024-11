Świątek nie zagrała. Ale to nie koniec. Mecz polskich piłkarzy również odwołany

Gwałtowne załamanie pogody we wschodnio-południowych rejonach Hiszpanii uniemożliwia grę nie tylko tenisistkom, które sposobią się do rywalizacji w BJK Cup Finals. Na wschodzie kraju stacjonują również polscy piłkarze z kadry U-16. Ich środowy mecz z Koreą Południową został odwołany. Mają zalecenie, by nie opuszczać miejsca zakwaterowania - podobnie jak Iga Świątek i jej koleżanki z kadry. W regionie dotkniętym nawałnicą kalendarz sportowych imprez został kompletnie sparaliżowany.