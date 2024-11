Świątek poza turniejem, kibice wściekli. Abstrakcyjne zarzuty, to się nie mieści w głowie

WTA Finals pechowe dla Igi Świątek. Sensacyjna porażka Gauff przekreśliła szanse Polki

Amerykanka wygrała dwa pierwsze mecze z Jessiką Pegulą i Igą Świątek, dzięki czemu była jedną nogą w półfinale. Na zakończenie rywalizacji w grupie przegrała nieoczekiwanie z Barborą Krejcikovą, dzięki czemu to Czeszka wyszła z grupy z pierwszego miejsca. A to z kolei zamknęło drogę do awansu dla Igi Świątek. Polka w Rijadzie wygrała dwa spotkania - ze wspomnianą Krejcikovą, a także Darią Kasatkiną, a mimo to musiała pożegnać się z turniejem.