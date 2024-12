ITIA po stronie Igi Świątek. Polka nie może jednak jeszcze spać spokojnie

Kwestia tego, w jaki sposób niedozwolona substancja znalazła się w organizmie Świątek, została błyskawicznie wyjaśniona przez jej team, dzięki czemu zawieszenie potrwało zaledwie miesiąc. Oficjalnie zakończyło się 4 grudnia , a 23-latka wróciła już do treningów na pełnych obrotach. ITIA uznała tłumaczenia tenisistki za wiarygodne, a wyroku na razie nie podważała WADA.

Niestety sprawy nie można jeszcze oficjalnie uznać za rozwiązaną, co podkreślał Michał Rynkowski w rozmowie z redakcją "TVP Sport". Prawnik wytłumaczył, że Światowa Agencja Dopingowa może wciąż jeszcze wkroczyć do akcji .

Jeszcze nie możemy mówić o tym, że sprawa jest zamknięta, ponieważ decyzja, która została podjęta przez ITIA, nie jest prawomocna. Trzeba pamiętać, że istnieje możliwość odwołania. To prawo ma na przykład Światowa Agencja Antydopingowa, międzynarodowa federacja czy nawet sama zawodniczka

Świątek straciła małą fortunę. Ujawniła konkretne kwoty

- Za cały ten proces zapłaciłam sama, za wszystkie testy, za prawników i nie każdy może sobie na to pozwolić, bo sama widzę, że to są duże koszty - zaczęła, jednak dopytywana przez dziennikarkę zaczęła wyliczać poszczególne kwoty.

Na prawnika Polka wydała 70 tysięcy dolarów. 15 tysięcy euro z kolei kosztowały ją testy i ekspertyzy. Do tego doliczyć należy straty finansowe wiążące się z odebraniem jej nagród za turniej w Cincinnatti. A tam zarobiła ponad 158 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje aż 650 tysięcy złotych. Łączna kwota po zliczeniu wszystkich składowych daje ponad 244 tysiące dolarów. W polskich złotówkach to 984 tysiące.