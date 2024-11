Nagła zmiana rywalki Świątek? Aż huczało od plotek. Padło jasne stanowisko

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych przegrała oba dotychczasowe mecze z Coco Gauff oraz Barborą Krejcikovą. I trudno nie ulec wrażeniu, że była jak dotąd najsłabszą zawodniczką całej imprezy rozgrywanej w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Pojawiły się przypuszczenia, że Amerykanka może sobie odpuścić starcie z Igą Świątek, a wówczas do gry w jej miejsce wkroczyłaby Daria Kasatkina.

WTA Finals. Z kim zagra Iga Świątek? Trener Darii Kasatkiny zabrał głos

Nagła zmiana rywalki Igi Świątek w teorii wciąż jest możliwa. Ale czy rzeczywiście do niej dojdzie? Nowe doniesienia w tej sprawie przedstawiła obecna w Arabii Saudyjskiej ekspertka oraz komentatorka stacji Canal+ Joanna Sakowicz-Kostecka. Jak przyznała, udało jej się porozmawiać ze szkoleniowcem rosyjskiej tenisistki. Ze słów, które wypowiedział Flavio Cipollą wynika, że polska tenisistka może nastawiać się na zaplanowane starcie z Jessicą Pegulą.

Przyznał, że będzie to bardzo trudne, żeby dostać się tutaj z pozycji oczekującej. Powiedział, że jeśli już mieli jakieś przypuszczenia, to raczej myśleli, że mogliby ewentualnie zastąpić Jelenę Rybakinę

I jak dodała, Flavio Cipolla zaznaczył, że w czwartek opuszcza Rijad. - Więc chyba marne szanse są na to, żeby Daria Kasatkina zagrała - skwitowała sprawę nasza była tenisistka.

Przypomnijmy, że awans do półfinałów turnieju WTA Finals wywalczą po dwie najlepsze tenisistki z każdej grupy. Pewna miejsca w najlepszej czwórce imprezy jest na ten moment tylko wtorkowa pogromczyni Igi Świątek - Coco Gauff. Polka stoczy natomiast korespondencyjną walkę o awans z Barborą Krejcikovą, która w czwartek zagra właśnie z Amerykanką. Całą sytuację w tabeli Grupy Pomarańczowej, do której trafiła Iga Świątek, przeanalizowaliśmy tutaj - kliknij .

- Nigdy nie jest łatwo grać z Coco, nawet mimo tego, że mam korzystny bilans starć z nią (obecnie wynosi on 11:2 - dop. red.). Dziś wykorzystywała swoje szanse, a ja tego nie zrobiłam. Miałam okazje do przełamań, których nie spożytkowałam, a które mogły zmienić obraz starcia. To jest tenis i tu każdy punkt się liczy. Dziś popełniłam więcej niewymuszonych błędów niż zazwyczaj. Na pewno jest nad czym popracować przed kolejnym spotkaniem - stwierdziła polska tenisistka w rozmowie z mediami .