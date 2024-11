Każda uczestniczka tegorocznych WTA Finals ma już za sobą po dwa rozegrane pojedynki. Zanim we wtorkowe popołudnie na korcie pojawiły się Iga Świątek oraz Coco Gauff, batalię o podtrzymanie szans na awans do półfinału stoczyły Jessica Pegula oraz Barbora Kerjcikova. Zdecydowanie lepiej po niepowodzeniu na otwarcie podniosła się Czeszka. Przedstawicielka naszych południowych sąsiadów od samego początku prezentowała się dużo lepiej i zwyciężyła bez straty seta. Niedawna finalistka US Open pożegnała się dzięki temu z marzeniami o grze w półfinale zawodów.

