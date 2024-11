Coco Gauff wygrała we wtorkowe popołudnie 6:3, 6:4 z Igą Świątek w grupowym meczu WTA Finals i zapewniła sobie miejsce w półfinałach tego turnieju. Dla Polki oznacza to, że nie jest zależna tylko od siebie w kwestii awansu. Na pewno nie zajmie już pierwszego miejsca, może być jedynie druga. W takim przypadku trafi na Arynę Sabalenkę, więc nie będzie finału pomiędzy Polką a Białorusinką. Najgorszy scenariusz to możliwe zwycięstwo Barbory Krejcikovej nad Gauff. W takim przypadku raszynianka odpadnie, a jej rezultat starcia z Jessicą Pegulą będzie bez znaczenia. Dodajmy, że Pegula jest już pewna pożegnania się z imprezą.

