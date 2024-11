Prawdziwa "bomba" w świecie tenisa. Gwiazdy odrzucone jedna po drugiej

Jelena Rybakina właściwie już pożegnała się z rywalizacją w WTA Finals, choć praktycznie pozostał jej jeszcze jeden mecz - z Aryną Sabalenką - to drugiej kolejce było jednak pewne, że do półfinału na pewno nie awansuje. Wydaje się, że Kazaszka już myślami jest przy sensacyjnej współpracy z byłym szkoleniowcem Novaka Djokovicia - Goranem Ivaniseviciem. Ogłaszając go jako swojego trenera odpaliła prawdziwą "bombę" w świecie tenisa, a jak się teraz okazało,to jeszcze nie koniec. Szkoleniowiec ujawnił, że odrzucił kilka interesujących propozycji, aby móc pracować z Rybakiną.