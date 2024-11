Iga Świątek tymczasowo zawieszona. Rosjanie komentują, już wydali wyrok

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Po US Open Iga Świątek pauzowała przez blisko dwa miesiące, tłumaczyłą to sprawami osobistymi. W międzyczasie zmieniła jeszcze trenera, Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette. Gdy wróciła do rywalizacji w WTA Finals w Rijadzie, wydawało się, ze wszystko jest już na dobrej drodze do ustabilizowania sytuacji. Nikt jeszcze w tenisie nie wiedział, że Polka opuściła turnieje w Seulu, Pekinie i Wuhanie, bo... była zawieszona.

