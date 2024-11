To jeszcze nie koniec. WADA wkracza do gry. Iga Świątek właśnie tego się bała

Iga Świątek z czystą kartą przed startem nowego sezonu? Sprawa nie jest przesądzona

"Jak w każdej tego typu sprawie, WADA dokładnie rozpatrzy decyzję ITIA (The International Tennis Integrity Agency) i zastrzega sobie prawo do odwołania się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, jeżeli okaże się to stosowne" - czytamy w komunikacie przesłanym do mediów.