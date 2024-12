Organizatorzy turnieju z kolei już zacierają ręce na to, co może nas czekać 20 grudnia. Wtedy to drużyna Świątek zagra z "Jastrzębiami", czyli zespołem Aryny Sabalenki. A to oznacza, że na korcie w meczu singlowym (a konkretnie w jednym secie, bo takie są reguły tych rozgrywek), mogą spotkać się obecna pierwsza i druga rakieta świata.