Polska przegrała z Chinami 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) w swoim czwartym, przedostatnim meczu rozgrywanych w Katowicach hokejowych mistrzostw świata U-18 kobiet dywizji 1B.

Przed turniejem Polki zapowiadały walkę o awans do wyższej dywizji, tymczasem trzy kolejne porażki spowodowały, że musiały raczej zacząć myśleć o utrzymaniu się w dywizji 1B. Przed spotkaniem z Chinkami zdobyły tylko jeden punkt za dogrywkę z Austrią.

Pierwsza tercja należała do Chinek, które strzelił w 18. minucie gola i miały jeszcze dwie wyśmienite okazje do podwyższenia prowadzenia. Po zmianie stron nadal skuteczniejszy był zespół z Azji, wykorzystując grę w przewadze do podwyższenia prowadzenia.

"Biało-Czerwone" poważniej chińskiej bramce zagroziły dopiero w ostatniej części meczu. Stworzyły sobie kilka sytuacji, wykorzystały jedną. W końcówce ich trener Tomasz Kowalczyk wycofał bramkarkę, a że jedna z rywalek odsiadywała karę, Polki atakowały w podwójnej przewadze. Skończyło się trafieniem... Yutin Sun do pustej polskiej bramki.

We wcześniejszych wtorkowych meczach turnieju Norwegia przegrała z Koreą Południową 2-3 po dogrywce (0-1, 1-1, 1-0, d. 0-1), a Wielka Brytania uległa Austrii 0-3 (0-1, 0-0, 0-2).

W środę, na zakończenie mistrzostw, Polska zagra z Wielką Brytanią, a stawką będzie utrzymanie w dywizji 1B. Kwestię awansu na wyższy poziom rozstrzygną w bezpośrednim meczu Austria i Norwegia.

Polska - Chiny 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)

Bramki: 0-1 Youyou Zeng (18.), 0-2 Sijia Du (30.), 1-2 Wiktoria Sikorska (53.), 1-3 Yuting Sun (60.).

Polska: Helena Grzybowska - Julia Zaborowska, Julia Zielińska, Wiktoria Sikorska, Iga Schramm, Zuzanna Baran - Vanessa Patla, Wiktoria Kędra, Karolina Baran, Ida Talanda, Maja Błaszków - Anna Kot, Katarzyna Zaborska, Alicja Kopciara, Alicja Mota, Alicja Kobus oarz Zofia Postel, Justyan Żyła, Alicja Sowa.

Chiny: Yiyang Han - Sijia Du, Shuqi Zhang, Junfei Zhu, Qianhua Li, Youyou Zeng - Yuwei Tian, Wanze Du, Xinrui Du, Yuqi Zhang, Yue Qu - Yuting Sun, Xin Liu, Yuxin Wang, Ziye Gao, Xinru Zhang oraz Boya Tian, Sizhu Wu, Meihe Wang.

Kary: Polska - 8 minut; Chiny - 12 minut.

Tabela po czterech dniach turnieju:

M P Bramki

1. Austria 4 11 13-1

2. Norwegia 4 8 11-6

3. Chiny 4 7 8-8

4. Korea 4 5 5-8

5. W. Brytania 4 4 4-13

6. Polska 4 1 3-8

Autor: Piotr Girczys