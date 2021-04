W strugach deszczu kierowcy Formuły 1 rywalizują na włoskim torze Imola. Śledź przebieg wyścigu z Interią!

Tuż przed rozpoczęciem GP Emilii-Romanii nad torem w Imoli rozpoczęły się opady deszczu. Warunki na torze były zatem ciężkie i już podczas okrążenia formującego Charles Leclerc zaliczył obrót.



Wyścig rozpoczął się bardzo emocjonująco i błyskawicznie Max Verstappen wyprzedził Lewisa Hamiltona. Anglik uszkodził prawe skrzydło i przekazał przez radio, że według niego został zepchnięty z toru.



Równie szybko na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Nicholas Latifi rozbił swój bolid po zderzeniu z Nikitą Mazepin.



Zawody nadal był emocjonujące i z toru wypadł także Hamilton. Anglik zdołał jednak wrócić do stawki i po chwili zjechał do alei serwisowej.



Poważny wypadek zaliczyli również Valtteri Bottas i George Russell. Po zderzeniu oba bolidy wypadły z toru i na torze pojawiła się czerwona flagi. Zawodnicy byli wściekli, co w dosadnych słowach przekazali przez radio.



Wypadek był na tyle poważny, że wyścig musiał zostać przerwany na 34. okrążeniu.



Po kilkunastu minutowej przerwie wyścig wznowiono. Kierowcy ruszyli do startu, ustawiając się w następującej kolejności - z przodu Verstappen - przed Leclerkiem, Norrisem, Perezem i Sainzem. Hamilton zajmował dopiero ósme miejsce.



Restart nie był łaskawy dla Pereza, który wypadł z toru i zakopał się w żwirze. Spadł z czwartej na 14. pozycję. W górę piął się za to Hamilton, szybko awansując na czwarte miejsce.

Brytyjczyk nie zatrzymywał się i osiem okrążeń przed końcem wyprzedził także Leclerca, awansując na trzecią pozycję.



Później Hamilton przez dłuższy czas toczył fantastyczny bój z Lando Norrisem. Kierowca McLarena długo się bronił, lecz trzy "kółka" przed końcem musiał oddać miejsce Hamiltonowi.