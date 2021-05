Młody talent na celowniku Bayernu

Końcówka sezonu tradycyjnie jest okresem, w którym kluby zaczynają rozglądać się za wzmocnieniami. Jak informuję media we Włoszech Bayern Monachium ma na oku 21-letniego pomocnika z Anderlechtu Alberta Sambi Lokongę, o którego jednak będzie musiał powalczyć z kilkoma innymi potęgami ze Starego Kontynentu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Schalke 04 Gelsenkirchen - Hertha Berlin 1-2. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama