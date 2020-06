​Piłkarze Arminii Bielefeld zapewnili sobie we wtorek awans do Bundesligi, mimo że tego dnia nie rozegrali meczu. Skorzystali na remisie wicelidera Hamburgera SV u siebie z VfL Osnabrueck 1-1 w 32. z 34 kolejek. Mają nad nim dziewięć punktów przewagi.

Teoretycznie lidera może jeszcze wyprzedzić trzeci w tabeli VfB Stuttgart, ale z 2. Bundesligi do elity kwalifikują się dwie najlepsze ekipy. Trzecia gra baraż z 16. zespołem ekstraklasy.

Ostatnio w najwyższej klasie Arminia grała w sezonie 2008/09 (występował w niej wówczas Artur Wichniarek). We wtorek awansowała do niej już ósmy raz w historii - to wyrównanie rekordu FC Nuernberg. Nigdy nie zajęła w niej wyższego miejsca niż ósme.

Zdjęcie Piłkarze Hamburgera SV nie wyprzedzą już Arminii / Martin Rose / Getty Images