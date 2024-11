Przełomowe wieści ws. Polaka. Możliwa walka o mistrzostwo świata. Już niebawem

Michał Cieślak pod koniec października odniósł kolejną wygraną przez techniczny nokaut w swojej karierze. Polak jest niepokonany od ponad dwóch lat i niewątpliwie należy do światowej czołówki w wadze junior ciężkiej. Wiele wskazuje na to, że niebawem czeka na niego jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierze. Obóz naszego rodaka wystosował oficjalną prośbę do federacji WBO, by zabezpieczyć 35-latkowi walkę o tytuł mistrzowski. Potencjalny rywal jest doskonale znany kibicom znad Wisły.