Lin Yu-ting to jedna z postaci, które budzą ogromne kontrowersje. Pięściarka z Tajwanu - podobnie jak Algierka Imane Khelif - w ubiegłym roku została zdyskwalifikowana z bokserskich mistrzostw świata po tym, jak w jej organizmie wykryto zbyt wysoki poziom testosteronu. Badania te zlecone zostały jednak przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu, którego prezydentem od jakiegoś już czasu jest Umar Kremlow. To właśnie ze względu na Rosjanina Międzynarodowy Komitet Olimpijski przestał uznawać działania IBA i dlatego też, mimo zamieszania wokół wspomnianych wcześniej pięściarek, postanowił dopuścić obie panie do rywalizacji na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Reklama