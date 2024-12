18 maja w Rijadzie doszło do walki, na którą z niecierpliwością czekali wszyscy fani sportów walki. W ringu rękawice skrzyżowali bowiem dwaj utytułowani pięściarze - Ołeksandr Usyk i Tyson Fury. Wówczas to Ukrainiec okazał się lepszy, obronił pasy mistrzowskie WBO, IBF, WBA oraz IBO, a przy okazji zdobył pas WBC. "Król Cyganów" nie miał jednak zamiaru dać za wygraną i zapowiedział, że zrobi wszystko, aby w rewanżowej walce 21 grudnia to on został okrzyknięty triumfatorem.

Reklama