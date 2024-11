Od walki z Tysonem dzielą go godziny, a tu takie wyzwanie. To spodoba się polskim fanom

Już w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego dojdzie do jednego z najbardziej elektryzujących pojedynków w świecie sportów walki w 2024 roku. W Arlington w Stanach Zjednoczonych rękawice skrzyżują Jake Paul, a także starszy o ponad trzy dekady Mike Tyson. Obaj panowie doskonale dbają o to, by media nie zapomniały o ich starciu, regularnie pokazując się na konferencjach prasowy. Podczas jednej z nich Paul poruszył kwestię swojego pochodzenia.