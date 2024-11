Olbrzymia euforia fanów pięściarstwa towarzyszyła komunikatowi, który przedstawiciele platformy Netflix udostępnili w mediach społecznościowych na początku marca tego roku. Wówczas stało się jasne, że po blisko 20 latach przerwy w ringu ponownie zaprezentuje się absolutna legenda światowego boksu - Mike Tyson. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni, gdy okazało się, że oponentem Amerykanina będzie jego rodak, Jake Paul. Między panami jest bowiem aż 30 lat różnicy. Fani nie bez powodu zaczęli więc się obawiać, że starcie to może się źle skończyć dla ich idola. Szybko jednak "Żelazny Mike" uspokoił swoich kibiców, chwaląc się w sieci swoją formą.

Z początku walka Mike Tyson kontra Jake Paul zaplanowana była na lipiec. Ostatecznie jednak musiała zostać ona przełożona ze względu na poważne problemy ze zdrowiem starszego z pięściarzy. Wkrótce potem ustalono, że kibice nie mają o co się martwić i do pojedynku dojdzie jeszcze w tym roku, a dokładniej 15 listopada. Mike Tyson i Jake Paul z pewnością odliczają już godziny do kultowego pojedynku, który kibice będą mogli oglądać na platformie streamingowej Netflix. Młodszy z panów tego wieczoru będzie mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie - bardzo prawdopodobnie wśród publiczności zgromadzonej na stadionie AT&T w Arlington w Teksasie znajdzie się jego partnerka, Jutta Leerdam.