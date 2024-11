Na zdrowy rozsądek to nie ma sensu . Żadnego, najmniejszego. Sport zawodowy jest dla ludzi młodych, których organizmy są jeszcze zdolne znosić ogromny reżim treningowy . A w dyscyplinach uderzanych, takich jak boks, wymogi w ogóle powinny być maksymalnie wyśrubowane, wszak to nie żart - w ringu traci się nie tylko zdrowie, ale bywają także tragedie , bo zdarzają się śmiertelne wypadki.

Oliver McCall jak Mike Tyson, a nawet "lepszy". 59-latek w ringu

Któż inny, jak nie największe legendy tego sportu, powinny zdawać sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa. Ale to wszystko okazuje się być niewystarczające, gdy jest okazja, by znów stanąć w blasku fleszy, a przy okazji zgarnąć potężną górę pieniędzy. Mike Tyson, który już z piątku na sobotę wejdzie do ringu z młodszym o trzy dekady Jakiem Paulem w Teksasie, ma zarobić oszałamiającą kwotę 20 milionów dolarów . Inna sprawa, która kiedyś byłaby nie do pomyślenia, że dziś jeszcze większym "naganiaczem" zainteresowania jest jego przeciwnik, który ma wzbogacić się o dwa razy taką gażę.