Kłopoty pozaringowe nie omijają Adriena Bronera (33-3-1, 24 KO), pojawiły się nawet plotki o jego rzekomej kontuzji, ale Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KO) w ogóle tym się nie zajmuje i mocno pracuje na treningach. Walka już 19 stycznia w MGM Grand w Las Vegas.

W kuluarach mówi się, że jeśli Filipińczyk wygra, wówczas być może doczeka się rewanżu z Floydem Mayweatherem Jr (50-0, 27 KO). Ale podopieczny Freddiego Roacha koncentruje się tylko na najbliższym zadaniu.



- Niektórzy uważają, że wystarczy sam talent i zapominają o ciężkiej pracy. Ja do niech nie należę. Nie skupiam się na tym, co już osiągnąłem, lecz na tym co przede mną. Z drugiej strony nie myślę o Mayweatherze, tylko o Bronerze. Za daleko też nie wybiegam. Nie obawiam się Bronera, lecz muszę pozostać skoncentrowany w stu procentach na nim - stwierdził Pacquiao.



George Kambosos Jr (15-0, 9 KO) - jeden ze sparingpartnerów Filipińczyka, podziela jego zdanie.



- Mam bardzo szybkie ręce, szybsze niż Broner, a Manny i tak potrafi unikać moich ciosów i jeszcze mnie skontrować. W takim razie będzie trafiał Bronera przez cały wieczór. Nazywają go "Problemem", ale to Pacquiao będzie jego prawdziwym problemem - powiedział Kambosos Jr.



- Nie lubię dużo mówić przed walką, ale nie ukrywam, że nastawiam się na nokaut. Po tym jak zastopowałem Lucasa Matthysse przypomniałem sobie, jaka to frajda - dodał "Pac-Man".