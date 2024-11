To wszystko, co wydarzyło się na początku listopada, przeszło kompletnie bez echa. Nikt bowiem w polskim środowisku pięściarskim już od dawna nie miał na radarze nazwiska Marcina Rekowskiego . Wydawało się być jasne, że sam "Rex" na dobre zrozumiał już przed ponad sześcioma latami, iż jego dłuższa egzystencja między linami to jak proszenie się o najgorsze .

Marcin Rekowski rzucony na deski w 2. rundzie. Sędzia przerwał "taniec"

Pierwszym medium, które "odkryło" to wydarzenie, jest branżowy portal bokser.org. Okazuje się, że były trzykrotny amatorski mistrz Polski w kategorii superciężkiej, a na zawodowstwie pięściarz kategorii ciężkiej zdecydował się na "mission impossible", wyruszając do Maria Enzersdorf w Austrii . Przystał bowiem na wielkie wyzwanie, stając w szranki z Habibem Vuqiterną (11-1, 8 KO) .