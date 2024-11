Patrząc po rozlicznych reakcjach, to była taka gala, uświetniająca 100. edycję widowisk pod szyldem KSW , jakiej oczekiwali kibice. Wiele pojedynków obfitowało w wielkie emocje, nie brakowało spektakularnych rozstrzygnięć, a wisienką na torcie okazało się starcie Mameda Chalidowa z Adrianem Bartosińskim .

29-letni "Bartos" był pewny, że to jest ten moment, w dodatku na tak unikalnej gali, by na oczach wypełnionej po brzegi kibicami areny w Gliwicach oraz tych przed odbiornikami przejąć schedę po Chalidowie . Pod względem popularności czekałaby go ciągle bardzo długa droga, być może nigdy nie osiągnąłby takiego statusu, ale punktem wyjścia musiało być zwycięstwo. I był pewny, że udowodni 44-letniemu Chalidowowi, iż największe wyzwania już nie są dla niego.