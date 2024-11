Masternak zaskoczył po wygranej. Już wiadomo, co z pasem. Ogłosił jeszcze w ringu

Mateusz Masternak blisko największego sukcesu w karierze był już całkiem niedawno . Pod koniec 2023 roku nasz rodak stoczył pojedynek o mistrzostwo świata WBO z Chrisem Billiamem-Smithem. Brytyjczykowi nie pomagały własne ściany, ponieważ początek potyczki należał do Polaka. Niestety doświadczonemu zawodnikowi z kraju nad Wisłą na przeszkodzie stanął uraz żeber i marzenia o tytule musiał odłożyć na później.

Mateusz Masternak odda pas mistrza Polski. Wyjątkowy gest gwiazdora

"Ten pas jest dla mnie bardzo cenny. I tak myślę, że on jest na tyle cenny, że mógłbym komuś pomóc. Na przykład wrocławskiemu hospicjum dla dzieci. Cena wywoławcza: dziesięć tysięcy złotych" - ogłosił prosto z mostu, za co otrzymał gromkie brawa od licznej widowni. Nie zabrakło również pozdrowień. "Czołem dla wszystkich żołnierzy" - wykrzyczał zawodnik do mikrofonu pod koniec rozmowy, gdy prowadzący wspomniał o bliskich pięściarzowi osobach na trybunach.